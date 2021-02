Sailauf: Wer hat die Gullydeckel ausgehoben?

Einen dieser schweren Deckel legte der Täter mittig auf die Fahrbahn. Damit nicht genug, entfernte dieser Täter noch einen rund 20 kg schweren Mauerstein von einem angrenzenden Grundstück und positionierte auch diesen als Hindernis mittig auf der Fahrbahn. Durch diesen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr wurde glücklicherweise niemand gefährdet oder verletzt. Ein Angehöriger der örtlichen Feuerwehr bemerkte rechtzeitig diese Hindernisse und verständigte seine Kameraden. Die freiwillige Feuerwehr Sailauf war letztlich mit sechs Mann und einem Fahrzeug vor Ort, um die Gefahren zu beseitigen.

300 Meter über Wiese gefahren

Hösbach-Rottenberg. Am Samstagvormittag kam eine 31-jährige Daihatsu-Fahrerin auf der Kreisstraße AB24 von Rottenberg in Richtung Golfclub nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr sie rund 300 Meter über eine Wiese, bis ihre Fahrt durch einen Busch gebremst wurde. Verletzt wurde die Frau nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Dem Verkehrsunfall dürfte eine medizinische Ursache zu Grunde liegen. Zur Klärung der Fahrtauglichkeit musste die Daihatsu-Fahrerin die hinzugerufenen Beamten später zur Dienststelle begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Zeugen der vorgenannten Sachverhalte werden gebeten, sich mit der Polizei Aschaffenburg, unter der Tel.-Nr. 06021/857-2230, in Verbindung zu setzen.

Betrunken am Steuer

Aschaffenburg. In den frühen Morgenstunden des Sonntag wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg eine 26-jährige Ford-Fahrerin in der Südbahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei der Frau Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von gut 0,6 Promille. Die Weiterfahrt der Frau wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest auf der Dienststelle bestätigte den Schnelltest. Die Ford-Fahrerin erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Aschaffenburg. Bereits am Freitagabend um 18.50 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Kulmbacher Straße ein Verkehrsunfall. Hierbei rangierte ein unbekannter männlicher Fahrer mit seinem silbernen Mercedes gerade rückwärts aus einer Parklücke. Offensichtlich übersah er hierbei eine hinter ihm stehende 31-jährige Opel-Fahrerin. Der Mercedes stieß mit seinem Heck, gegen die Front des Opels, wodurch ein leichter Schaden entstand. Obwohl der Fahrer des Mercedes auf den Zusammenstoß aufmerksam gemacht wurde, entfernte sich dieser von der Unfallstelle, ohne die zur Feststellung seiner Person erforderlichen Daten zu hinterlassen.

Geparkten Pkw angefahren

Glattbach. Am Samstagvormittag wurde zwischen 8.30 und 11.30 Uhr in der Straße Im Himbeergrund ein geparkter grauer Mercedes Vito. Der Pkw wurde möglicherweise beim Ausparken hinten rechts beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt und dürfte durch ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung verursacht worden sein. Hinweise auf einen Verursacher gibt es derzeit keine.

mkl/Polizei Aschaffenburg