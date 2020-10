Sailauf: Beim Überholen Auto übersehen

Am Dienstag scherte gegen 7 Uhr ein 39-Jähriger mit seinem Ford Transit auf der A3 in Richtung Würzburg zum Überholen aus. Hierbei übersah er offensichtlich den zu diesem Zeitpunkt neben sich befindlichen BMW eines 20-Jährigen. Dadurch kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Fahrer konnten ihre Autos anschließend auf den Pannenstreifen steuern, der BMW war daraufhin allerdings nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, der Gesamtsachschaden wird auf ca. 5500 Euro geschätzt.

Fahrzeugführer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Weibersbrunn. Aufgrund eines geplatzten Hinterreifens verlor am Dienstag gegen 22 Uhr ein 38-Jähriger auf der A3 in Richtung Würzburg die Kontrolle über seinen Kleintransporter. Der Kleintransporter fuhr daraufhin mehrere Warnbaken einer eingerichteten Baustelle um und kam schließlich am Fahrbahnrand zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

xere/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach