Sailauf: Auto brennt komplett aus

Ein Ehepaar ist gegen 7.45 Uhr mit ihrem Auto von Sailauf Richtung Bessenbach zu einer Werkstatt gefahren, im Kreisverkehr an den Weyberhöfen bemerkte die Beifahrerin Rauch aus dem hinteren Bereich des Wagens. Der Fahrer konnte das Auto am Gehweg anhalten und gemeinsam mit seiner Frau verlassen, bevor es komplett in Flammen aufging. Als die Feuerwehr von Sailauf eintraf, stand der Citroen komplett in Flammen. Die Feuerwehrleute konnten nur die Reste ablöschen. Vermutlich war das Feuer durch einen technischen Defekt ausgebrochen.

Der Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro. Das beroffene Ehepaar lobte einen Motorradfahrer, der sofort anhielt und sich um das unverletzte Ehepaar kümmerte. Viele weiterer Verkehrsteilnehmer seien laut dem Ehepaar vorbeigefahren, ohne zu fragen, ob Hilfe benötigt würde. Während des Einsatzes kam es in allen Richtungen zu erheblichen Rückstaus.

Ralf Hettler