Aschaffenburger soll Baby mehrfach auf Boden geworfen haben - Ermittler äußern sich

Über diesen Vorfall hinaus ermitteln die Beamten gegen den Mann wegen einer weiteren Misshandlung des Kindes im Juli dieses Jahres sowie wegen einer Misshandlung eines anderen Kindes aus einer früheren Beziehung im Jahr 2017, so Bundschuh weiter. Allerdings hätten vor dem 25. Oktober 2022 keine Strafanzeigen gegen den Mann vorgelegen.

Er sei auch nicht einschlägig vorbestraft oder vorgeahndet. Bundschuh erklärt: Als vorbestraft gelte man erst ab einer Geldstrafe von über 90 Tagessätzen oder ab einer Freiheitsstrafe von über drei Monaten. Bei Urteilen, die unter diesen Grenzen liegen, gelte man als vorgeahndet. Der 34-Jährige ist laut Bundschuh weder vorbestraft noch vorgeahndet.

Derzeit sei das Motiv noch unklar. Es gebe außerdem Anhaltspunkte dafür, dass der Beschuldigte zur Tatzeit alkoholisiert war. Ein entsprechendes Gutachten stehe noch aus.

Mann äußert sich vor Richter

Der Beschuldigte habe sich beim Ermittlungsrichter »umfangreich zu dem Tatvorwurf geäußert und diesen bestritten«, schreibt Bundschuh.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 25. Oktober. Gegen 18.45 Uhr meldeten mehrere Anwohner der Aschaffenburger Fabrikstraße, dass eine Frau um Hilfe schreie. Der Rettungsdienst brachte den lebensgefährlich verletzten Säugling in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen den 34-Jährigen noch vor Ort fest. Ein Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft an.