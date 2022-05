Sachschaden nach Vorfahrtsunfall in Großheubach

Hierbei übersah sie den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Kleintransporters, welcher in gerader Richtung von Großheubach kommend in Richtung Miltenberg unterwegs war. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch Sachschaden entstand. Der Pkw Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Großheubach. Am Freitagabend geriet ein Quad-Fahrer auf dem Fahrradweg am Main in eine Verkehrskontrolle. Bei Überprüfung des Quads konnte durch die Polizeibeamten festgestellt werden, dass die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit bei 83 km/h liegt. Der 16-jährige Fahrzeugführer muss sich nun einem Strafverfahren des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, da dieser nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Er konnte nämlich lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen, welche zum Führen von zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeugen mit 25 km/h Höchstgeschwindigkeit berechtigt.

Zwei leicht Verletzte nach Vorfahrtsunfall

Bürgstadt. Am Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Honda Civic die Staatsstraße 2310 von Freudenberg kommend in Richtung Miltenberg. An der dortigen Kreuzung ordnete er sich auf der Abbiegespur nach links ein. Beim Abbiegevorgang auf die Brückenauffahrt übersah er den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten VW-Fahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurde der Pkw VW an den am Kreuzungsbereich wartenden Pkw eines 20-jährigen BMW-Fahrers geschleudert. Im Fahrzeug des BMW-Fahrers befanden sich zwei Mitinsassen im Alter von 14 und 20 Jahren.

Die am Frontalzusammenstoß beteiligten Fahrzeugführer wurden jeweils mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus nach Erlenbach a. M. verbracht. Der 20-jährige BMW-Fahrer und dessen Mitinsassen blieben unverletzt.

Der Pkw Honda, sowie auch der Pkw VW, wurden durch den Zusammenstoß massiv im Frontbereich beschädigt. Beide Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden. Der Pkw BMW war noch fahrbereit. Die Reinigung der Fahrbahn übernahm die Straßenmeisterei Miltenberg. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Vorfahrtsverstoß auf Kreisverkehr

Kleinheubach. Am Freitagabend kam es gegen 19:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Kreisverkehr der Bundesstraße. Ein 53-jähriger wollte mit seinem Pkw VW Golf von Aschaffenburg kommend in den Kreisverkehr einfahren und hatte die Vorfahrt zu beachten. Beim Einfahren schätzte er jedoch offensichtlich die Geschwindigkeit des auf der linken Fahrspur des Kreisverkehrs befindlichen Audi-Fahrers falsch ein, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. An beiden Pkw entstand Blechschaden, der sich auf ca. 5000 Euro beläuft.

vd/Polizei Miltenberg