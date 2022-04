In Großheubach wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag, in den Seegärten, ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen. Es handelt sich um ein Verbotszeichen „Verbot für Kfz", dass am Anfang des Fahrradweges angebracht war. Weiter wurde eine Parkbank den Hang hinuntergeschmissen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 200,- EUR.

stru/Polizei Miltenberg