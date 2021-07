Sachbeschädigung in Marktheidenfeldert Realschule

Der 15-jährige Verursacher räumte ein, mittels mitgeführtem, verbotenem Einhandmesser, Löcher in die Tische und den Stuhl geschnitzt zu haben. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1200,- Euro. Ihn erwarten nun eine Strafanzeige aufgrund der Sachbeschädigung und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetzt.

Schmierereien durch Graffiti

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart - Am Freitag den 09.07.2021, konnten in der Nacht durch eine Streife der hiesigen Polizei mehrere „Graffiti-Tags“ festgestellt werden. Durch einen bislang unbekannten Täter wurden demnach, seit dem 03.07.2021, fünf Stromkästen, zwei Zigarettenautomaten, eine Trafostation, ein Container, sowie ein Altkleidercontainer mit Graffiti beschmiert. Der hier entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld. Tel.: 09391/9841-0.

Sachbeschädigung an Pkw

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart - Am Samstag, den 10.07.2021, wurde gegen 21:20 Uhr eine Sachbeschädigung an einem Pkw mitgeteilt. Die Fahrzeughalterin stellte ihren Pkw Renault am 09.07.21 um 16:00 Uhr auf dem Schotterparkplatz zwischen der Ludwig- und der Friedenstraße ab. Als sie an den Pkw zurückkam, stellte sie fest, dass ein unbekannter Täter eine ca. zwei Meter große, hölzerne Kabeltrommel, gegen deren Pkw rollte. Der hier entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2500,- Euro.

Beleidigungen gegen Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsüberwachung

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart - am Samstag, den 10.07.2021, gegen 11:20 Uhr, ahndete ein Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsüberwachung einen Parkverstoß in der Ringstraße. Im Rahmen der Ahndung kam der verantwortliche Fahrer des Pkw VW hinzu und beleidigte den Mitarbeiter. Nun muss sich der Falschparker nicht nur wegen eines Parkverstoßes verantworten. Vielmehr erwartet ihn nun eine Strafanzeige aufgrund der Beleidigungen.

Auf Herd vergessener Topf löst Einsatz aus

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart - Am Samstag, den 10.07.2021, gegen 20:20 Uhr, vergaß ein 19-jähriger Mann einen Kochtopf mit Fett auf dem eingeschalteten Herd. Das Fett erhitzte sich derart, dass es sich entzündete. Folglich entstand eine starke Rauchentwicklung. Das Feuer konnte letztlich durch den Deckel des Topfes erstickt werden. Ein Großaufgebot der Feuerwehr und des Rettungsdienstes musste letztlich nicht einschreiten. Es kam zu keinem Personen- oder Sachschaden.

Wildunfall bei Schollbrunn

Schollbrunn, Lkr. Main-Spessart - Am Freitag, den 09.07.2021, um 17:10 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2316, zwischen Schollbrunn und Rohrbrunn, zu einer Kollision zwischen einem Pkw Ford und einem Reh. Das Reh kreuzte die Fahrbahn und wurde folglich durch den Pkw erfasst. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.

Wildunfall mit einem Fuchs

Wiebelbach, Lkr. Main-Spessart - Am Freitag, den 09.07.2021, gegen 23:00 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 32 bei Wiebelbach ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw BMW und einem Fuchs. Der Fuchs kreuzte die Fahrbahn und wurde durch den Fahrer erfasst. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro.

Wildunfall bei Triefenstein

Triefenstein, Lkr. Main-Spessart - Am Samstag, gegen 22.00 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Pkw Fiat die Staatstraße 2299, von Lengfurt kommend, in Richtung Marktheidenfeld. Hier kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde durch den Pkw erfasst. Am Pkw Fiat entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro.

Wildunfall bei Birkenfeld

Birkenfeld, Lkr. Main-Spessart - Am 10.07.2021, gegen 23:40 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 43, zwischen Remlingen und Birkenfeld, zu einer Kollision zwischen einem Reh und einem Pkw Opel. Am Pkw Opel entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro.

Verkehrsunfall beim Ausfahren aus Parkplatz

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart - Am Freitag, den 09.07.2021, gegen 15:00 Uhr, fuhr ein Pkw-Fahrer aus dem Parkplatz eines Supermarktes auf die Georg-Mayr-Straße auf. Beim Rechtsabbiegen übersah der Fahrer einen rechts neben der Fahrbahn parkenden Pkw Daimler und kollidierte mit diesem. Der Sachschaden beläuft sich hierbei auf ca. 10.000,- Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Hafenlohr, Lkr. Main-Spessart - Am Samstag, den 10.07.2021, gegen 09.00 Uhr, wollte sich ein Pkw-Fahrer mit seinem Pkw Daimler vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr der Hauptstraße einordnen. Hierbei übersah der Fahrer die von hinten kommende Fahrerin eines Pkw Daimler und kollidierte mit dieser. Der hier entstandene Sachschaden wird auf ca. 7500,- Euro geschätzt

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld

Radfahrer mit über 1,6 Promille

Lohr. Ein Radfahrer fiel einer Streife der Polizeiinspektion Lohr am Main in der Nacht zum Sonntag bei Rodenbach auf, durch seine unsichere Fahrweise auf. Außerdem war das Rad des 28 Jährigen unbeleuchtet. Im Gespräch mit dem Radler stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab über 1,6 Promille. Der Mann musste daher eine Blutentnahme über ich ergehen lassen und wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Meldungen der Polizei Lohr