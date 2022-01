Es entstand ein Schaden in Höhe von 300 €. In der Nähe traf eine Polizeistreife auf die zwei Jugendlichen, die möglicherweise mit den Beschädigungen in Verbindung stehen. Weitere Ermittlungen folgen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Marktheidenfeld unter Tel. 09391-9841-0 zu melden.