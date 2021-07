Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen in Karlstadt

Hierbei handelte es sich um einen VW Crafter in grün sowie um einen PKW Audi/A5 in schwarz.

An beiden Fahrzeugen, die am rechten Straßenrand geparkt waren,

wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Zudem wurde an dem Audi der rechte vordere Reifen zerstochen.

Im selben Tatzeitraum entstand an einem Daimler in silber, der auf dem öffentlichen Parkplatz „Am Tiefen Weg“, in Karlstadt, geparkt war, ähnlicher Sachschaden. Hier wurde der linke Außenspiegel beschädigt.

Ein möglicher Tatzusammenhang ist hier nicht auszuschließen.

An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 1800€.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/ 97 41 0.

vd/Polizei Karlstadt