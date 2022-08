Sachbeschädigung an Aschaffenburger Rathaus

Im Laufe des Wochenendes hat ein Unbekannter zwei seitliche Eingangstüren des Rathauses in der Dalbergstraße beschädigt und einen Sachschaden von rund 6.000 Euro verursacht. Zudem konnten an der Gebäuderückseite eine frische Schmiererei festgestellt werden.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Geparktes Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 01:30 Uhr, hat ein Unbekannter einen in der Löherstraße geparkten schwarzen VW Tiguan beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz - Wer kann Hinweise geben?

Am Montag, zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen in der Würzburger Straße auf dem Parkplatz des dortigen EDEKA-Supermarktes geparkten grauen Peugeot. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Unbekannter zerkratzt Auto - Polizei sucht Zeugen

Zwischen dem 23. August, 19:00 Uhr, und dem 24. August, 09:00 Uhr, hat ein Unbekannter die rechte Fahrzeugseite eines in der Holsteiner Straße geparkten Skoda zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Zwei Sachbeschädigungen an geparktem Auto - Zeugen gesucht

Krombach/Schöllkrippen. Unbekannte haben seit Sonntag insgesamt zwei Pkws zerkratzt und an den Fahrzeugen einen Sachschaden verursacht. Die Alzenauer Polizei ermittelt in beiden Fällen und hofft auf Zeugenhinweise.

Zwischen Sonntag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, hat ein Unbekannter einen in der Höhenstraße in Krombach geparkten VW Polo an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt und einen Sachschaden von 1.000 Euro verursacht.

Ein weiterer Unbekannter hat zwischen Sonntag, 18:00 Uhr, und Montag, 19:00 Uhr, einen in der Lindenstraße geparkten Mercedes beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Außenspiegel an geparkten Renault beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Karlstein. Am Montagvormittag, gegen 09:10 Uhr, hat ein Unbekannter an einem in der Hanauer Landstraße geparkten Pkw den Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Quelle: Polizei Unterfranken/lady