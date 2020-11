S-Bahn überfährt Kinderwagen im Kreis Offenbach

Als die S-Bahn in den Bereich einfuhr und der Lokführer den Kinderwagen in den Gleisen erkannte, leitete er sofort eine Notbremsung ein, was aber nicht mehr verhindern konnte, dass der Wagen überfahren wurde. Nachdem sich der erste Schreck gelegt hatte, verließ der Lokführer die S-Bahn und stellte fest, dass der Kinderwagen glücklicherweise leer war. Eine Streife der Bundespolizei suchte wenig später den Bereich ab, konnte aber keine tatverdächtigen Personen mehr feststellen. Nachdem die Überreste des Kinderwagens aus dem Gleis entfernt waren, konnte die S-Bahn die Fahrt fortsetzen. Durch den Vorfall kam es bei zwei S-Bahnverbindungen zu Verspätungen

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und sucht hierzu nach Zeugen. Sachdienliche zu dem Vorfall können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

dc/Meldung der Bundepolizei Frankfurt