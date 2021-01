Rund 70 Autos beschädigt - Polizei nimmt 19-Jährigen in Hanau fest

An mindestens 18 Fahrzeugen wurden diesmal überwiegend die Außenspiegel beschädigt. Gegen 19 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass ein etwa 1,85 Meter großer, schlanker Mann mit dunklen Haaren, bekleidet mit einem roten Kapuzenpullover, einer schwarzen Daunenjacke und weißen Sneakers in der Eugen-Kaiser-Straße gegen geparkte Fahrzeuge treten würde. Unmittelbar nach dem Anruf traf eine Streife einen 19-Jährigen, auf den die Beschreibung zutraf, in der Nordstraße an. Der Hanauer wurde zwecks polizeilicher Maßnahmen vorläufig festgenommen und später in eine Fachklinik eingewiesen. Die Ermittlungen, inwieweit der Tatverdächtige für die plattgestochenen Reifen aus den Tagen zuvor infrage kommt, dauern an.

mci / Quelle: Polizei Südosthessen