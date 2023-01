Rund 20 Ster Holz bei Laufach in Brand geraten

Ein Holzlager stand im Wald bei Laufach-Hain in Flammen.

Kurz nach 12.30 Uhr wurde die Feuerwehr in das Waldstück unterhalb des früheren Schwarzkopftunnels alarmiert. In dem unwegsamen Gelände brannten etwa 20 Ster Holz. Problematisch gestaltete sich die Wasserversorgung, weshalb Tanklöschfahrzeuge der Wehren aus Waldaschaff, Aschaffenburg, Goldbach und Sailauf nachalarmiert wurden. Im Pendelverkehr wurde das Löschwasser in den Wald transportiert und die Brandausweitung zügig verhindert. Auch das Feuer war schnell abgelöscht.

Die Polizei geht von einem Sachschaden von 1500 Euro aus. Als Brandursache ist Brandstiftung nicht auszuschließen.

Ralf Hettler