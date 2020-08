Ruhestörungen in Marktheidenfeld  etliche Einsätze für die Polizei

In einem Hof am Setzgraben in Marktheidenfeld wurden rund 30 Personen zur Ruhe ermahnt. Weiterhin kam es zu Feierlichkeiten in der Echterstraße, Brückenstraße, Wolfgang-Amadeus-Mozart-Straße und am Adenauerplatz. Am Sionntag gegen 5.15 Uhr, beschwerten sich mehrere Anwohner im Bereich der Mitteltorstraße/Adenauerplatz über lautes Geschrei auf der Straße. Ein 54-Jähriger Mann aus Reichenberg ließ sich, trotz mehrfacher Aufforderung der Beamten, nicht beruhigen und wurde daher kurzfristig in Gewahrsam genommen. Nachdem der Mann wieder zu sich gefunden hatte konnte er seinen Weg nach Würzburg fortsetzen.

Winterreifen entwendet

Rettersheim. Im Zeitraum vom 13. August, 18 Uhr, bis 14.August, 13 Uhr wurden in der Kirchstraße in Rettersheim vier Winterreifen auf BMW-Alufelgen entwendet. Die Reifen lagerten neben einer Garage. Eventuell besteht ein Zusammenhang mit der zur Tatzeit stattgefundenen Sperrmüllsammlung. Der Beuteschaden wird auf 500 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Marihuana in Wohnwagen gefunden

Glasofen. Im Rahmen einer Nachbarschaftsbefragung drang Beamten der Polizeiinspektion Marktheidenfeld aus einem Wohnwagen starker Marihuanageruch entgegen. Der Grund war schnell klar - unter dem Bett des 24-Jährigen konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Den Mann erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Reifen zerstochen

Hafenlohr. Von Freitag, 20.30 Uhr, auf Samstag, 7 Uhr, wurden Am Sandrain in Hafenlohr zwei Fahrzeuge beschädigt. An beiden Fahrzeugen wurde jeweils ein Reifen mit einem Messer zerstochen, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise werden erbeten unter der Tel.-Nr. 09391/9841-0.

Bei Verkehrskontrolle Messer aufgefunden

Marktheidenfeld. Am Samstag, gegen 23 Uhr, wurde ein 18-Jähriger mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2312 zwischen Esselbach und Marktheidenfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auf dem Rücksitz im Fahrzeug wurden zwei Messer mit einer Klingenlänge von 26 cm und 20 Zentimeter aufgefunden. Ein berechtigtes Interesse zum Führen der Waffen konnte der junge Mann nicht vorbringen. Die Messer wurden sichergestellt. Den Mann erwartet eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige nach dem Waffengesetz.