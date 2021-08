Ruhestörung nahe Laudenbach führt zu Anzeige wegen Drogenbesitzes

Die Beamten konnten dies noch unterbinden und das Betäubungsmittel sicherstellen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Miltenberg. Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag gegen 1:15 Uhr in der Mainzer Straße wurde bei einer 25-jährigen Peugeot-Fahrerin Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Bei dem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest kam ein Wert von knapp über einem Promille heraus, so dass ein Test mit einem gerichtsverwertbaren Gerät durchgeführt werden musste. Bei diesem war der Wert noch angestiegen, so dass es schließlich in den Bereich einer Straftat der Trunkenheit im Verkehr ging. Daraufhin musste eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt werden.

Mit Einhandmesser unterwegs

Miltenberg. Am Freitagabend wurde ein 18-jähriger Mann gegen 20:30 Uhr im Bereich der Mainstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei fanden die Beamten bei ihm ein Einhandmesser. Einen Grund für das Mitführen konnte der Mann nicht nennen, so dass das Messer sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Ihn erwartet nun ein Bußgeld.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg