Ruhebank aus dem Beunweg bei Kreuzwertheim gestohlen

Die Bank ist Eigentum der Gemeine und war auf Betonplatten festgeschraubt. Die Bank hat einen Wert von Rund 1000 Euro.



Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang werden an die Polizei Marktheidenfeld unter Tel. 09391-9841-0 erbeten.

Ampelanlage bei Unfall beschädigt

Marktheidenfeld. Den Kontakt mit einem Lkw hielt ein Ampelmast an der Kreuzung Äußerer Ring mit der Baumhofstraße am Donnerstagmorgen nicht stand. Gegen 07.30 Uhr bog der Truck, der die Baumhofstraße zunächst stadteinwärts fuhr, nach rechts auf den Äußeren Ring ab. Dabei streifte er einen Ampelmast, der daraufhin zu Boden fiel. Am Lkw entstand kein nennenswerter Schaden.

Autos angegangen

Marktheidenfeld. Von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen wurden in Oberwittbach drei Autos „geöffnet“ und durchsucht. Die Fahrzeuge die alle in der Straße Gräbenwiese im Neubaugebiet standen, waren nach Angaben der Halter ordnungsgemäß versperrt. Im Zeitraum von 16.00 -10.00 Uhr wurden sie auf noch unbekannte Art und Weise geöffnet und durchsucht. Soweit bis jetzt bekannt, wurden keine Gegenstände entwendet. Aufbruchspuren konnten nicht festgestellt werden.



