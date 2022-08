Rüpel fährt durch Kleinheubach - Polizei sucht nach Fahrer eines Audis

Ein 21-jähriger Fahrer eines braunen BMW befuhr um 20.15 Uhr die B469 in Fahrtrichtung Miltenberg, als ihn auf Höhe Trennfurt ein hellblauer, älterer Audi A3 offenbar überholen wollte. Aufgrund der Verkehrslage war dies nicht möglich. In der Folge unterschritt der bislang unbekannte männliche Fahrer des Audis den Mindestabstand zu dem BMW.

Hierbei war der Audi sogar nach links in den Gegenverkehr gekommen, sodass die entgegenkommenden Fahrzeuge durch Aufblenden auf sich aufmerksam machten. Der unbekannte Fahrer ist dem BMW schließlich bis in den Ortsbereich von Kleinheubach nachgefahren. In der Straße „Im Mittelgewann“ sei es dann zu einem beleidigenden Ausruf seitens des Unbekannten gekommen. In der Friedenstraße gipfelte das Verhalten darin, dass der Audi-Fahrer eine Flasche nach dem BMW geworfen haben soll. Glücklicherweise hatte er dabei das Auto verfehlt, sodass ein Sachschaden ausgeblieben ist. An der Mainbrücke haben sich dann die Wege der beiden Pkw getrennt. Der 21-Jährige hat den Vorfall anschließend bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Die weiteren Ermittlungen aufgrund der Verkehrsdelikte und der Beleidigung führt die Polizeiinspektion Miltenberg. Sie nimmt Hinweise unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Unfallflucht nach Spiegelberührung in Sulzbach - Mercedes gesucht

SULZBACH, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstagmorgen kam es zu einer Spiegelberührung im Gegenverkehr, wobei ein unfallbeteiligter Mercedes ohne anzuhalten weitergefahren ist.

Der samt Fahrer gesuchte Mercedes war um 06.10 Uhr auf der Staatsstraße 2309 außerorts zwischen dem Kreisverkehr und dem Ortsbereich Sulzbach in Fahrtrichtung Sulzbach unterwegs. Hierbei ist der Pkw aus bislang unbekannter Ursache über die mittlere Fahrbahnmarkierung gekommen und hat dabei den Außenspiegel eines entgegenkommenden Audi A6 touchiert und beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Geparkten Skoda in Sulzbach angefahren - Polizei such Verursacher

SULZBACH, LKR. MILTENBERG. Am frühen Donnerstagmorgen ereignete sich eine Unfallflucht, bei der ein geparkter Skoda Citigo in der Farbe Weiß beschädigt wurde.

Der Fahrer des Skoda hatte sein Auto neben dem Kreisverkehr an der Roland-Schwing-Brücke, auf Sulzbacher Seite, um 04.00 Uhr abgestellt und war bis 07.00 Uhr am Main Angeln. Bei seiner Rückkehr stellte er eine Beschädigung am Kotflügel vorne links fest. Der Unfallverursacher hatte sich weder bei ihm, noch bei der Polizei gemeldet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

dc/Polizei für den Kreis Miltenberg