Rüpel auf der B469 bei Kleinheubach: BMW-Fahrer drängelt und bringt andere in Gefahr

Auf Höhe Kleinheubach wurde der Daimler-Fahrer mehrfach durch einen hinter ihm fahrenden BMW-Fahrer bedrängt und genötigt. Anschließend kam es noch zu einem gefährlichen „Überholmanöver“, wobei laut Angaben des Daimler-Fahrers auch der Gegenverkehr gefährdet wurde. Anschließend setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt in Richtung Großheubach fort, wo dieser kurz darauf durch eine Streife der Polizeiinspektion Miltenberg angehalten werden konnte. Den BMW-Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr. Zeugen, welche durch die Fahrweise des BMW-Fahrers ebenfalls genötigt oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.

Geldbörse entwendet

Bürgstadt. Am Samstag, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15 Uhr, befand sich eine 65-Jährige Dame in einem Supermarkt im Stadtweg, um einzukaufen. Als die Frau ihre Einkäufe bezahlen wollte, stellte diese fest, dass ihre Geldbörse, welche sich in ihrer Handtasche befand, entwendet wurde. Die Handtasche hatte die Dame zwischenzeitlich für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt in ihrem Einkaufswagen zurückgelassen. Neben 70 Euro Bargeld befanden sich mehrere Karten sowie Ausweisdokumente in dem schwarzen Leder-Geldbeutel. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Miltenberg.



Betrunkener beschimpft wahllos Passanten

Kleinheubach. Am Samstag, gegen 17.45 Uhr, teilte ein Zeuge einen betrunkenen, sehr aggressiven Mann mit, welcher sich im Bereich des Bahnhofs in Kleinheubach aufhielt und wahllos Passanten „anpöbelte“. Da der bereits polizeibekannte 32-Jährige kurz darauf auch die verständigten Polizeibeamten massiv beleidigte und zudem ankündigte weitere Straftaten zu begehen, wurde dieser in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wurde nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

