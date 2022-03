Rückwärts in Arnstein gegen Metallkettenpfosten gefahren und geflüchtet

Ein Zeuge konnte am Donnerstag um 15:35 Uhr beobachten, wie ein Transporter mit Anhänger von der Grabenstraße rückwärts in den Schweinemarkt fuhr und dabei mehrere Metallkettenpfosten zur Abgrenzung beschädigte. Der unbekannte Täter fuhr dann davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 400,- Euro zu kümmern. Ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.