Rucksack aus Lastwagen in Darmstadt-Eberstadt gestohlen

Ein in der Stresemannstraße geparkter grüner Lastwagen geriet am Dienstagnachmittag (22.12.) in das Visier von Kriminellen. Zwischen 14.30 Uhr und 14.40 Uhr schlugen die Täter die Beifahrerseite des Fahrzeuges ein, schnappten sich einen zurückgelassenen Rucksack und flüchteten mit ihrer Beute. Der verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

dc/Meldung der Polizei Südhessen