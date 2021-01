Rotlicht missachtet: Unfall in Aschaffenburg

Die Fahrerin eines Audi fuhr auf der Linkstraße von Mainaschaff kommend in Richtung Stietwald. Für sie zeigte die Lichtzeichenanlage Rotlicht. Dies übersah sie jedoch. Zeitgleich befuhr der Fahrer eines Kia die Horchstraße und bog nach links in die Linkstraße ab. Er hatte grün und war daher bevorrechtigt. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Die beiden Pkw blieben fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

Auffahrunfall in Kleinostheim

Am Freitag, gegen 14.40 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall in der Aschaffenburger Straße in Kleinostheim. Die Fahrerin eines Opel fuhr in Richtung Ortsmitte und musste verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte die hinter ihr fahrende Lenkerin eines Hyundai zu spät und fuhr auf den bereits stehenden Opel auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.500 Euro. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt.