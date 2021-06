Rothenfels: Fahrradfahrer fährt auf Vordermann auf, weicht aus und wird gerammt

Ggen 10:45 Uhr fuhr der Radfahrer mit seiner Gruppe neben der ST 2315 in Fahrtrichtung Neustadt als sich der Unfall ereignete. Der andere Radfahrer kam mit schweren Schockverletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Karbach. Fremdschaden in Höhe von 300 Euro verursachte am Sonntag gegen 13:20 Uhr eine zunächst unbekannte Pkw-Fahrerin, als sie in der Schulstraße mit ihrem Fahrzeug eine Sandsteinmauer beschädigte und anschließend weiter fuhr, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Die verantwortliche Unfallverursacherin konnte daraufhin aufgrund eines Zeugenhinweises rasch durch die Polizei ermittelt werden.

Kasse aufgebrochen

Trennfeld. Unbekannte Täter brachen in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag die Kasse der Wasserbefüllstation in der Hans-Bolza-Straße auf und entwendeten daraus einen Bargeldbetrag in bislang unbekannter Höhe.