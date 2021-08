Rothenbuch: Seltsame Fahrt eines Mercedes, Streit auf dem Parkplatz und ein Messer

Im Anschluss flüchtete der unbekannte Täter gemeinsam mit seiner Beifahrerin in Fahrtrichtung Lohr.

Riskante Fahrweise sei aufgefallen

Gegen 20.30 Uhr am Samstag war der junge Mann gemeinsam mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen die Staatsstraße von Weibersbrunn nach Rothenbuch gefahren. Dabei fiel ihm die riskante Fahrweise des vor ihm fahrenden Mercedes mit Berliner Kennzeichen auf, weshalb er diesem mehrfach mittels Lichthupe ein Signal gab. Daraufhin ließ der Vorausfahrende den späteren Geschädigten passieren. Auf einem Parkplatz in Rothenbuch parkte der 22 -Jährige aus Weibersbrunn und der Mercedes Fahrer hielt neben ihm. Hier kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit in dessen Verlauf der Fahrer des Berliner Mercedes seinem Gegenüber ein Messer vorhielt und diesen bedrohte. Nachdem die Mitfahrerin des Geschädigten ankündigte die Polizei hinzuzurufen, stieg der Unbekannte mit seiner Beifahrerin in das Fahrzeug und fuhr in Fahrtrichtung Lohr davon. Durch die hinzugerufenen Streifen konnte der Wagen im Rahmen der Fahndung nicht mehr festgestellt werden.