Rothenbuch: Fußballspiel in der B-Klasse nach Schlägen und Tritten abgebrochen

Unter anderem zog sich bei dem anschließenden Tumult ein 22-jähriger Akteur durch Schläge eines Gegenspielers eine Platzwunde am Kopf zu. Zudem wurde ein weiterer Spieler bereits am Boden liegend von mehreren Personen getreten. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung hatte bereits der Großteil der Beteiligten das Sportgelände in Rothenbuch verlassen, weshalb der Sachverhalt bisher nicht endgültig aufgeklärt werden konnte. Das Spiel wurde in der 70. Spielminute aufgrund des unsportlichen Verhaltens durch den Unparteiischen abgebrochen. Die Polizei ermittelt u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen oder beteiligte Spieler, die Hinweise zu dem o.g. Sachverhalt geben können bzw. selbst bei dem Tumult verletzt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer: 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

Mann auf E-Scooter ohne Versicherung in Aschaffenburg gestoppt

Am Sonntagmorgen wurde eine Streifenbesatzung auf den Fahrer eines „E-Scooters" in der Goldbacher Straße in Aschaffenburg aufmerksam, da offensichtlich kein Versicherungskennzeichen an dem Fahrzeug angebracht war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter deutlich schneller als 20 km/h fährt, weshalb das Gefährt nicht unter die sog. Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung fällt und es beim Fahren einer Fahrerlaubnis bedarf. Da der 44-jährige Fahrer weder die entsprechende Fahrerlaubnis, noch eine gültige Versicherung vorweisen konnte, erwartet ihn nun jeweils eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Drogenaufgriff im Stadtgebiet Aschaffenburg

Am Sonntagabend konnte eine vierköpfige Personengruppe in der Spessartstraße in Aschaffenburg einer Kontrolle unterzogen werden. Aufmerksam wurde die Streifenbesatzung auf die Gruppe, da die Personen lautstark in der dortigen Parkanlage herumgrölten. Bei der Kontrolle konnte beobachtet werden, wie eine 22-Jährige einen bis dato unbekannten Gegenstand in ein nahegelegenes Gestrüpp warf. Bei der anschließenden Nachschau stellte sich heraus, dass es sich hierbei um einen Joint mit Marihuana handelt. Im weiteren Verlauf konnten noch weitere Betäubungsmittel bei der Dame aufgefunden werden. Die Besitzerin erwartet nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmittel.

Maschendrahtzaun in Sailauf nach Verkehrsunfall beschädigt

Innerhalb der letzten Tage wurde der Maschendrahtzaun eines Grundstückes am Kreisverkehr der B26 bei Sailauf in Richtung Weyberhöfe beschädigt. Augenscheinlich wurde der Zaun bei einem Verkehrsunfall angefahren und stark verzogen. Hinweise auf einen Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Spiegel an geparktem Fahrzeug in Hösbach abgebrochen

Hösbach. Am Sonntagvormittag, gegen 11:00 Uhr, musste der Halter eines gelben VW, Caddys feststellen, dass der linke Außenspiegel mutwillig abgebrochen wurde. Der Mann parkte sein Fahrzeug bereits am Vortag, den 30.10.2021 gegen 08:30 Uhr, in der Mühlstraße auf einem Parkplatz unter der dortigen Brücke. Der abgebrochene Außenspiegel konnte noch am Boden vor dem Fahrzeug aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

