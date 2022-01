Roßdorf-Gundernhausen: Einbruch in Wohnhaus

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Unbekannten durch Gewalteinwirkung an der Terrassentür ins Innere des Hauses. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Schränke. Mit zwei Kameras des Herstellers "Fujifilm" und einer Gedlbörse flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf einen

niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. In diesem Zusammenhang sucht das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt nach möglichen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.