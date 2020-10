Roßbach: Siebenjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Der Junge war gegen 15.45 mit dem Bus unterwegs und hatte diesen an der Haltestelle in Roßbach verlassen. Der Junge lief hinter dem Bus hervor und überquerte die Roßbacher Straße, ohne sich noch umzuschauen. Hier wurde er von einem BMW erfasst, dessen Fahrer den Bus in der Gegenrichtung mit seinem Auto passierte. Der Junge prallte in die Front des BMW, der mit ca. 40 km/h unterwegs war und wurde von der Motorhaube auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Nach der notärztlichen Versorgung vor Ort wurde der schwer verletzte Junge nach Aschaffenburg in die Klinik verbracht. Der Sachschaden am BMW beträgt ca. 4000 Euro.



randaliert, ruft Hitlergruß Drogenkonsument randaliert, ruft Hitlergruß

Klingenberg. Ein 26-Jähriger ist am Freitag Morgen, gegen 0:25 Uhr, ein Klingenberger einer Polizeistreife in der Wilhelmstraße aufgefallen. Der junge Mann stand augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss. Bei seiner Durchsuchung konnten die Beamten in einer Zigarettenschachtel eine geringe Menge Marihuana sicherstellen. Im Laufe der Kontrolle zeigte sich der junge Mann, der keinen Mundnasenschutz trug, immer aggressiver und behauptete im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme, dass er positiv auf Corona getestet sei. Um die Beamten einzuschüchtern nieste und hustete er vorsätzlich die Polizeibeamten an. Die Mundschutz tragenden Beamten setzten ihre Maßnahmen fort und mussten sich dann noch mehrere Beleidigungen anhören. Der Drogenkonsument setzte schließlich den Schlusspunkt bei der Kontrolle, indem er noch den Hitlergruß rief.



Brennender Traktor

Kleinwallstadt. Am Donnerstag Abend mussten die Helfer der Feuerwehr und Polizei zu einem Traktorbrand in die Schlosstraße ausrücken. Hier war ein auf einer Wiese abgestellter Traktor im Motorraum in Brand geraten. Der Besitzer des Fahrzeugs hatte dieses gegen 18 Uhr abgestellt, nachdem er zuvor mit dem alten Renault-Traktor im Wald beim Holzmachen war. Gegen 19.30 brannte das Fahrzeug schließlich. Ursächlich könnte ein technischer Defekt oder Kabelbrand gewesen sein. Die Funken dürften dann im Motorraum befindliche Späne in Brand gesetzt haben, die dann auf den Motor übergriffen. Die Wehrleute aus Kleinwallstadt konnten den Brand schnell löschen, der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro.

Radfahrer leicht verletzt

Leidersbach-Roßbach. Am Donnerstag früh gegen 6.35 Uhr ist ein Leidersbacher, der mit seinem Rad in der Roßbacher Straße unterwegs war, verunfallt. Zur Unfallzeit fuhr ein Ortsansässiger mit seinem Kleintransporter in der Roßbacher Straße in Richtung Hausen. Im Bereich der dortigen Baustelle wechselte der Fordfahrer auf die linke Spur um an der Baustelle vorbeizufahren. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Leidersbacher mit seinem Fahrrad, der in Richtung Ortsmitte Leidersbach fuhr. Obwohl beide Fahrer sofort eine Vollbremsung einleiteten, konnten sie einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Radler prallte noch leicht gegen die Fahrzeugfront des Transporters. Hierbei zog er sich leichte Prellungen zu, das Rad wurde ebenfalls leicht beschädigt. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei ca. 100 Euro liegen.

Mountainbike entwendet

Erlenbach. Im Laufe des Mittwoch Vormittags, zwischen 7:45 und 14:25 Uhr, hat ein noch Unbekannter in der Elsenfelder Straße ein Mountainbike entwendet. Das schwarz-rote Rad der Marke Cube, Modell Aim Race war von einem Schüler mittels eines Spiralschlosses am Fahrradabstellplatz der Hermann-Stadinger Gymnasiums abgestellt worden. Als dieser nach Schulschluss damit nach Hause fahren wollte, war das Mountainbike nicht mehr an seinem Platz.