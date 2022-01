Rollstuhl aus Wohnheim in Bad Mergentheim gestohlen

Der Rollstuhl war zwischen 16 und 16.45 Uhr im Empfangsbereichs des Wohnheims abgestellt worden. Trotz längerer Suche nach dem Rollstuhl, konnte dieser jedoch durch seinen Besitzer nicht mehr aufgefunden werden. Bei dem Hilfsgerät handelt es sich um das Model Litec 2G, Drive Medical. Der Neuwert des Rollstuhls beträgt über 600 Euro.

Wer Hinweise hierzu geben kann, soll sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 melden.

Briefkasten gesprengt

Wertheim Höhefeld. Am frühen Neujahrsmorgen wurde in Höhefeld durch bisher Unbekannte ein Briefkasten gesprengt. Gegen 3 Uhr wurde, vermutlich mittels eines Silvesterböllers, ein Briefkasten in der Straße "Am Schulweg" durch eine Explosion stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden am Briefkasten und umliegenden Fenstern in Höhe von mindestens 1.000 Euro.

Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim melden.

Einbruch in Wohnhaus

Marbach. Bisher unbekannte Täter stiegen vergangene Woche in ein Wohnhaus in Marbach ein. Im Zeitraum von vergangener Woche Dienstag bis Donnerstag verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Schreierstraße in Marbach. Es wurden Wertgegenstände und Bargeld von mehreren zigtausend Euro entwendet.

Wer in dem Zeitraum verdächtigte Wahrnehmungen in der Schreierstraße gemacht hat und Hinweise dazu geben kann, soll sich mit dem Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 62130 in Verbindung setzen.

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Grünsfeld. Am Donnerstagmorgen wurde ein 29-jähriger Autofahrer in Grünsfeld unter Drogeneinfluss angehalten. Der junge Mann fiel der Polizeistreife gegen 12 Uhr in der Taubertalstraße auf. Bei der Kontrolle wurden bei ihm Anzeichen auf den Konsum von Drogen festgestellt. Ein Schnelltest verstärkte den Verdacht, so dass der Mann die Polizeibeamten zur Blutentnahme begleiten und sein Fahrzeug stehenlassen musste. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige.

Unter Drogenkonsum gefahren

A81/ Grünsfeld. Am frühen Freitagmorgen wurde ein 40-jähriger Daimlerfahrer an der Rastanalage "Ob der Tauber" unter Drogeneinfluss gestoppt. Da bei der Kontrolle, gegen 3 Uhr, bei dem Mann Verdachtsanzeichen einer aktuellen Drogenbeeinflussung wahrgenommen werden konnten, wurde bei dem 40-Jährigen ein Drogentest durchgeführt. Da dieser positiv war, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.

Von der Fahrbahn abgekommen

Königheim. Alkohol war vermutlich die Ursache für einen Unfall in Königheim in der Silvesternacht. Gegen 23 Uhr fuhr die Fahrerin eines Honda von Königheim in Richtung Gissigheim. Aus bisher unbekannter Ursache kam die Frau von der Fahrbahn ab und verunfallte mit ihrem Auto. Hierbei wurde die Honda-Fahrerin verletzt. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins waren weitere Folgen. Der Sachschaden an dem Auto beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Quelle: Polizei Heilbronn/ lady