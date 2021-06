Rollerständer von Wohnmobil in Lohr gestohlen

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Lohr a.Main unter der Telefonnummer 09352 87410 entgegen.

RECHTENBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW Transporter und einem Reh kam es am Sonntag um 11:00 Uhr auf der Bundesstraße B26 von Rechtenbach kommend in Fahrtrichtung Bischborner Hof. Ein folgender Mercedes erfasste das Reh ebenfalls. Das Tier überlebte die Kollisionen nicht. Am Mercedes entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Eine Schadensüberprüfung am VW findet noch statt.

Führerschein nicht umgeschrieben: Anzeige ist die Folge

LOHR A.MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Am Sonntag um 09:15 Uhr wurde im Rahmen einer Allgemeinen Verkehrskontrolle in der Straße Am Sommerberg durch eine Streife der Polizeiinspektion Lohr a.Main ein BMW angehalten. Bei der Überprüfung der Fahrerlaubnis des Fahrzeugführers stellte die Streifenbesatzung fest, dass dieser zwar im Besitz eines ausländischen Führerscheins war, jedoch die Fristen zur Umschreibung dieser Fahrerlaubnis nicht eingehalten hatte. Da der Fahrzeugführer somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

dc/Meldungen der Polizei Lohr