Rollerfahrerin stürzt, Unfallverursacher flüchtet in Aschaffenburg

Offenbar missachtete ein Pkw im Kreisverkehr zur Platanenallee die Vorfahrt der Rollerfahrerin. Durch eine Vollbremsung konnte sie eine Kollision mit dem Pkw zwar verhindern, jedoch stürzte die 43-Jährige dabei zu Boden. Hierbei zog sie sich Schürfwunden an Armen und Beinen zu. Der Unfallverursacher entfernte sich unterdessen in Richtung City-Galerie. Beim Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um ein schwarzes Auto gehandelt haben. Weitere Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrer sind nicht bekannt.

Hinweise werden von der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-0 entgegengenommen.

VW Golf in Schweinheimer Straße angefahren

Aschaffenburg. Am Donnerstag zwischen 0.30 Uhr und 8.50 Uhr wurde ein weißer VW Golf in der Schweinheimer Straße durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer mutmaßlich bei einem Parkvorgang touchiert und dabei beschädigt. Hinweise zum Unfallverursacher sind nicht vorhanden. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro.

Unfallflucht vor Bäckerei in Schweinheim

Aschaffenburg-Schweinheim. Am Donnerstagvormittag zwischen 10 und 11 Uhr wurde auf einem Kundenparkplatz vor einer Bäckerei in der Josef-Dinges-Straße ein roter Mazda beschädigt. Die 57-jährige Fahrzeughalterin stellte einen Sachschaden an der Heckstoßstange fest. Der Verursacher gab sich bislang nicht zu erkennen. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Fahrrad aus Hinterhof gestohlen

Aschaffenburg. In der Nacht auf Donnerstag zwischen 21.30 Uhr und 5 Uhr hat ein unbekannter Dieb ein hochwertiges E-Bike im Wert von rund 4000 Euro aus einem Hinterhof in der Ludwigstraße entwendet. Das Fahrrad war dort mit einem Schloss gesichert. Es handelte sich um ein schwarzes Herrenrad des Herstellers Riese und Müller.

Polizei Aschaffenburg/mm