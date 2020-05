Rollerfahrerin ohne Führerschein in Kreuzwertheim unterwegs

Am Dienstag gegen 12 Uhr wurde in der Hauptstr. In Kreuzwertheim eine 19-Jährige mit ihrem Mofa einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte, fuhr das Mofa schneller als bauartbedingt erlaubt. Die nun erforderliche Fahrerlaubnis konnte die junge Dame nicht vorweisen, sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.



Briefkasten gesprengt

Erlenbach. Bereits im Zeitraum von Freitag 15.05. auf Samstag 16.05. wurde in Erlenbach in der Dürren Wiese ein Briefkasten der Deutschen Post mit einem Böller zerstört/gesprengt. Der Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro. Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Polizei Marktheidenfeld