Rollerfahrerin in Wertheim leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad wurde eine Motorradfahrerin verletzt. Am Montag befuhr die 27-jährige Fahrerin eines Toyota den Halbrunnenweg in Wertheim. Gegen 11.45 Uhr bog die Frau auf die Landstraße in Richtung Wertheim ein und übersah hierbei vermutlich den von links herannahenden Roller einer 69-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenprall, wodurch die Rollerfahrerin stürzte. Durch den Unfall wurde die 69-Jährige leicht verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Wertheim: Unfall zwischen Fahrrad und Auto

Ein Fahrradfahrer in Freudenberg verunfallte am Montagabend und wurde verletzt. Der 31-jährige Radler fuhr gegen 18.00 Uhr von einem Grundstück aus auf den Dürrbachweg ein. Hierbei übersaht er vermutlich den bereits heranfahrenden Pkw einer 72-jährigen Frau. Die Lenkerin des BMW konnte den Unfall nicht mehr verhindern und sodass ihr Pkw mit dem Radfahrer zusammenprallte. Der 31-Jährige stürzte, zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden.