Rollerfahrerin bei Unfall in Marktheidenfeld verletzt

Zum Unfall zwischen einem Auto und einer E-Scooter-Fahrerin kam es am Donnerstag in der Bronnbacher Straße. Eine 44-Jährige bog mit ihrem Volvo aus der Tiefgaragenausfahrt nach rechts ab. Dabei kollidierte sie mit einer 22-jährigen Rollerfahrerin, die die Einbahnstraße auf der linken Seite entgegen der Fahrtrichtung befuhr. Diese erlitt durch den Anstoß Prellungen und eine Schürfwunde, weshalb sie einen Arzt konsultiert. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Ob der E-Scooter beschädigt wurde, wird noch abgeklärt.