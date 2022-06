Rollerfahrerin bei Sturz in Wiesen schwer verletzt

Die Fahrerin erlitt dadurch einen Bruch und wurde vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden am Leichtkraftrad wurde auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Unfallflucht auf Parkplatz

Alzenau/Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitag, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 16:00 Uhr, parkte ein 32- jähriger Fahrer seinen VW Golf in der Straße „Industriegebiet Süd A 10" auf einem Firmenparkplatz. Dort wurde die Beifahrertüre vermutlich beim Ein/Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss. Der Schaden an der Türe wurde auf ca. 2.000 Euro geschätzt.