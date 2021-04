Rollerfahrer versucht vor Polizei zu flüchten in Kleinwallstadt

Gegen 20.45 Uhr hatte eine Streife einen weißen Mofaroller mit zwei Personen gesichtet und wollte diesen wegen seiner relativ hohen gefahrenen Geschwindigkeit anhalten. Als die Beamten mittels Signalgeber dem Fahrer in der Hauptstraße ein Anhaltesignal gaben, beschleunigte dieser und versuchte die Streife abzuhängen. Unter Missachtung sämtlicher Vorfahrtsregeln fuhr der Rollerfahrer über die Jahnstraße Richtung Radweg Elsenfeld.

Teilweise wurden hier Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h erreicht. Im Bereich der Kläranlage flüchtete der Rollerfahrer ins Gelände und versuchte hier zu entkommen. In einer Linkskurve kam der Roller in Schleudern und der Fahrer stürzte mit seinem Sozius.

Die Streifenbeamten konnten allerdings folgen und den Sozius festhalten. Den zunächst entkommenen Fahrer trafen sie später an seiner Wohnanschrift an.

Dieser hatte die Flucht ergriffen, da der Roller frisiert und der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Einbruch in Foodtruck: Klingenberg

Vermutlich in der Nacht von 16.04., 18.30 Uhr - 17.04., 11.24 Uhr sind unbekannte Diebe in einen Foodtruck in Klingenberg eingebrochen. Die Täter machten sich an einer Holzkiste des Trucks zu schaffen und entwendeten, nachdem sie diese aufgebrochen hatten, daraus mehrere Getränkeflaschen. Der angerichtete Sachschaden hierbei war im Verhältnis zur Beute viel größer. Insgesamt dürfte sich der Schaden auf ca. 150 Euro belaufen.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0