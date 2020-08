Rollerfahrer verletzt sich bei Sturz im Kreisverkehr

Wie erst am Donnerstag der Polizei mitgeteilt wurde, fuhr der Mann kurz vor 11.00 Uhr mit seinem blau-schwarzen Roller von der Georg-Mayr-Straße kommend in den Kreisverkehr an der neuen Mainbrücke. Zwischen den Ausfahrten zum Nordring und nach Zimmern wurde er von einem dunklen Opel Corsa überholt. Dadurch erschrak der Mann, machte eine Ausweichbewegung und verlor dabei die Kontrolle über seinen Roller und stürzte nach links auf die Fahrbahn. Zu einer Berührung mit dem Opel kam es nicht. Dieser verließ - ohne anzuhalten - den Kreisel in Richtung Hafenlohr. Hinter dem Rollerfahrer fuhr ein Autofahrer, der kurz anhielt ohne auszusteigen, dann aber weiterfuhr, nachdem der Mann seinen Roller aufrichtete und von der Straße schob. Aus Richtung Zimmern kommend warteten drei Fahrzeuge an der Einfahrt zum Kreisverkehr. Eventuell haben diese Autofahrer den Vorfall beobachtet. Sie werden und der Autofahrer, der hinter dem Roller fuhr, gebeten, sich mit der Polizei Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0, in Verbindung zu setzen. Der Schaden am Roller wird auf etwa 300 € geschätzt.

Damenfahrrad gestohlen

Marktheidenfeld. Ein rotes Damenfahrrad der Marke Pegasus im Wert von 100 € wurde in der Friedenstraße am alten Festplatz von einem unbekannten Täter gestohlen. Das Rad stand in der Zeit von Dienstag, 13.00 Uhr, bis Mittwoch, 6.55 Uhr, angeschlossen mit einem Schloss am Geländer des Parkplatzes. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

koc/ Polizeiinspektion Marktheidenfeld