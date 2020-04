Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde der Mann von einer Polizeistreife angehalten. Dabei wurden drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Fahrer festgestellt. Nachdem ein vor Ort durchgeführter Test positiv auf Amphetamin war, wurde die Weiterfahrt unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Roller verkehrssicher abgestellt. Des Weiteren fanden die Beamten im nahen Umfeld des Rollers ein Tütchen mit Amphetamin, welches ebenfalls sichergestellt wurde. Dessen hatte sich der Fahrer am Anhalteort offensichtlich entledigt. Zur Durchführung einer Blutentnahme und der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann mit zur Dienststelle gekommen, welche er anschließend wieder verlassen durfte.

Heckscheibe beschädigt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart In der Zeit von Samstagabend, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 17:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines im Geschwister-Scholl-Ring geparkten schwarzen BMW X 5. Beim Wegfahren am Sonntag bemerkte die Halterin ein Loch in der Heckscheibe ihres Wagens. Kurz danach fiel ein Teil der Scheibe in sich zusammen. Die Heckscheibe erhielt vermutlich einen Schlag mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden wird mit 1000 € beziffert. Ob ein Zusammenhang mit der Mitteilung über grölende Jugendliche besteht, die in der Nacht zum Sonntag im Geschwister-Scholl-Ring unterwegs waren, ist momentan nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Polizeiinspektion Marktheidenfeld