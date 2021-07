Rollerfahrer unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis zu schnell unterwegs in Marktheidenfeld

Den Beamten war zuvor aufgefallen, dass der Roller mit ca. 60 km/h auf dem Äußeren Ring unterwegs gewesen war. Zudem stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Deswegen wurde eine Blutentnahme von einem Arzt durchgeführt.

Weil der junge Mann keine passende Fahrerlaubnis hat, wird gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Für die Drogenfahrt droht ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

Wagen zerkratzt: Lengfurt

Am Montag wurde in der Friedrich-Kirchhoff-Str. vor einer Arztpraxis der Wagen einer Angestellten durch einen Unbekannten beschädigt. Der Täter zerkratzte mit einem Gegenstand das Autodach. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Das Fahrzeug war in der Zeit von 07.25 Uhr bis 12.35 Uhr dort geparkt.



Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Marktheidenfeld – Tel. 09391/9841-0