Rollerfahrer stürzt auf Ölspur in Elsenfeld

Der junge Mann war am Donnerstag, um kurz vor 08.00 Uhr, auf der Elsenfelder Straße unterwegs und in den Kreisverkehr eingefahren, der in die Staatsstraße 2309 mündet. Als er die Ausfahrt in Richtung Kleinwallstadt nahm, rutschte er auf einer dort befindlichen Ölspur aus und kam zum Sturz. Hierbei verletzte sich der 17-Jährige leicht. An dem Roller ist ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro entstanden.

Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher der Verunreinigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

dc/Meldung der Polizei für den Kreis Miltenberg