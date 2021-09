Rollerfahrer prallt gegen Auto in Alzenau

Ein 15-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer konnte am Mittwochnachmittag in der Brentanostraße nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr aus Unachtsamkeit gegen das Autoheck eines verkehrsbedingt abbremsenden 27-jährigen. Der Rollerfahrer durchschlug mit seinem Helm die Heckscheibe des Seat. Er wurde hierbei leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5250 Euro.

Karlstein-Dettingen. Am Mittwochmorgen, gegen 10:20 Uhr, blieb ein bislang unbekannter Sattelzugfahrer, in der Hanauer Landstraße, an einem geparkten Kleintransporter hängen und beschädigte diesen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Unfallhergang, zu dem Fahrzeug oder der Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Unfall in Dettingen: BMW-Fahrer nimmt Kradfahrer die Vorfahrt

Karlstein-Dettingen. Ein 43-jähriger BMW-Fahrer fuhr am Mittwochabend von der Hauptstraße aus kommend in die Hanauer Landstraße ein und übersah dabei einen querenden Leichtkraftradfahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einem leichten seitlichen Zusammenstoß. Der BMW-Fahrer hätte die Vorfahrt gewähren müssen. Der 16-jährige Kradfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von circa 4500 Euro.

Sachbeschädigung an geparktem Opel

Kahl. In der Zeit von Sonntag, 19. September, um circa 6 Uhr und Mittwoch, 22. September, gegen 12 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen in der Freigerichter Straße geparkten Opel Corsa. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen. Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Tathergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

xere/Polizei Alzenau