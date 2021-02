Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis in Bürgstadt unterwegs

Den 33-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Faulbach. Auf einem Firmenparkplatz in der Paul-Hohe-Straße wurde am Dienstag, in der Zeit zwischen 05.50 Uhr und 16:40 Uhr, die linke Seite eines VW zerkratzt. Der Unbekannte setzte offenbar mit einem spitzen Gegenstand auf Griffhöhe der vorderen Türe an und beschädigte das Fahrzeug bis zur hinteren Türe. Der entstandene Sachschaden durch den Vandalen beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg