Rollerfahrer in Tauberbischofsheim tödlich verunglückt, VW-Fahrer stirbt bei Osterburken

Der aus Tauberbischofsheim stammende Mann war auf der K 2815 von Tauberbischofsheim in Richtung Hochhausen mit seinem 50 km/h-Roller unterwegs und hatte einen Motorradhelm auf. Am Ortseingang, im Ausgang einer S-Kurve, geriet er ohne Fremdeinwirkung ins Schlingern und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum des Fahrbahnteilers. Er verstarb noch vor Ort im Rettungswagen. Ein Rettungshubschrauber war bereits auf dem Anflug zur Unfallstelle, kam aber nicht zum Einsatz.

Am Samstagabend, kurz vor 18 Uhr, geriet der 37-jährige Fahrer eines Ford auf der Strecke von Osterburken in Richtung Schlierstadt im Kurvenbereich auf die Gegenfahrspur. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 20-jährigen Fahrer eines P VW. Der aus Osterburken stammende Fahrer des VW wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Ford Fahrer, ebenfalls aus Osterburken stammend, wurde schwer verletzt, ebenso seine im Fahrzeug befindliche 4-jährige Tochter. Beide waren in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Gesamtschaden an den beteiligten

Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 11.000 EUR. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger eingeschaltet.

mkl/Polizei Heilbronn