Rollerfahrer in Tauberbischofsheim schwer verletzt

Bei einer Fahrt mit seinem Roller hat sich ein 48-Jähriger am Sonntagmittag in Tauberbischofsheim schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war mit drei anderen Rollerfahrern auf einer Gefällstrecke der Landesstraße 504 von Külsheim nach Tauberbischofsheim unterwegs. Unmittelbar nach einer Linkskurve kam er aus Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch Gegenlenken versuchte er wieder auf die Fahrbahn zurückzulenken, stürzte jedoch und kam im weiteren Verlauf circa 40 Meter weiter auf der Gegenfahrbahn zum Liegen. Der Roller rutschte auf der Fahrbahn noch fast 20 Meter weiter. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 48-Jährigen in ein Krankenhaus. Während der Erstversorgung des Patienten an der Unfallstelle war die Landesstraße 504 für circa 30 Minuten voll gesperrt. An dem Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro.

Tauberbischofsheim: Einbruch im Freibad

Das Freibad in Tauberbischofsheim war am Sonntagabend Schauplatz eines Einbruchs. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem sie verdächtiges Taschenlampenlicht auf dem Gelände beobachtet hatten. Bei der anschließenden Überprüfung des Freibads stellte die Streifenwagenbesatzung fest, dass Unbekannte gewaltsam eine Eingangstür zu den Schwimmbadräumlichkeiten aufgebrochen und die Innenräume durchsucht hatten. Ob die Einbrecher Diebesgut entwendeten, ist bislang unbekannt. Zeugen, die am Sonntag gegen 23.30 Uhr Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 81-0 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Wertheim : Einbrüche in Restaurant und leerstehende Einrichtung

Zwei Einbrüche beschäftigen derzeit die Polizei in Wertheim. In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem nahezu leerstehenden Gebäude in der Frankensteiner Straße in Wertheim-Hofgarten. Im Inneren öffneten die Eindringlinge gewaltsam eine Tür zu einem Zimmer und durchwühlten es. Bei ihrer Flucht nahmen die Unbekannten einige Gegenstände mit. In Wertheim-Bettingen kam es in der Nacht auf Samstag gegen 2.30 Uhr ebenfalls zu einem Einbruch. In einem Restaurant in der Straße "Almosenberg" lösten mehrere Alarmmelder aus. Die herbeigerufenen Streifenwagenbesatzungen stellten im Inneren zwei aufgebrochene Türen und durchwühlte Räumlichkeiten fest. Offenbar hatten sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt über eine Terrassentür in das Innere verschafft. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in einem der beiden Fälle gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 9189-0 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

stru/Polizei Heilbronn