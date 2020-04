Rollerfahrer in Kleinheubach aus dem Verkehr gezogen

Am Montagabend wurde der Fahrer eines Kleinkraftrades im Bildweg, in Kleinheubach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Laufe der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Roller statt der erlaubten 45 km/h eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h vorweist. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Stadtprozelten. Am Morgen des 13.04.2020 wurden die Kennzeichen eines in Bulgarien zugelassenen Mercedes, welcher an der Hauptstraße in Stadtprozelten abgestellt war, entwendet.

Polizeiinspektion Miltenberg