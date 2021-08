Am Montagabend fuhr ein 59-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer die ST2443 von der Anschlußstelle A45 Alzenau-Süd in Richtung Karlstein. Er verlor aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über seinen Roller und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Der Fahrer wurde vorsorglich zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Polizei Alzenau/mm