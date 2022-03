Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle in Elsenfeld

Der unbekannte Rollerfahrer hat die Anhaltesignale der Polizisten ignoriert und ist stattdessen vor der Streife geflüchtet. Er fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch das Ortsgebiet Elsenfeld.

Autofahrer steht unter Drogeneinfluss

Erlenbach. Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr haben Beamte der Polizeiinspektion Obernburg einen 23-jährigen Autofahrer in der Mainhausener Straße kontrolliert. Der Fahrzeugführer stand erkennbar unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem wurde im Fahrzeug eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Radfahrer führt Marihuana mit

Klingenberg. Am Mittwoch gegen 11.40 Uhr ist in der Bahnhofstraße ein Fahrradfahrer kontrolliert worden. Hierbei wurde bei dem 38-jährigen Mann eine geringe Menge Marihuana sichergestellt.

Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

Elsenfeld. Am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr ist ein geparkter, weißer VW in der Bahnhofstraße durch Unbekannte angefahren und beschädigt worden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Obernburg. Am Dienstag zwischen 9 Uhr und 15 Uhr hat ein bislang Unbekannter einen geparkten, roten Peugeot angefahren und beschädigt. Der beschädigte Pkw stand während des Zeitraumes an verschiedenen Örtlichkeiten in Obernburg und Klingenberg. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 750 Euro.

Fenster beschädigt

Leidersbach. Im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr bis Mittwoch, 7.15 Uhr haben Unbekannte eine Glasscheibe im Kellerbereich der Schul-und Sporthalle beschädigt. Vor Ort wurde ein Sandstein festgestellt, der vom Täter offensichtlich gegen das Fenster geworfen wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 –0