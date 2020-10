Rollerfahrer fährt in Bessenbach in abbiegendes Auto

Ihr folgte ein 16-jähriger Rollerfahrer, wobei dieser der Linksabbiegerin von hinten in die linke Fahrzeugseite fuhr. Der 16-Jährige zog sich durch den Zusammenstoß mehrere Prellungen zu und wurde daher von den Rettern einem Krankenhaus zugeführt. Sein Roller erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Opel erlitt einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Feuerwehr Bessenbach rückte zur Unterstützung an der Unfallstelle aus.

Auto in Hösbach angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen schwarzen Opel Corsa und flüchtete im Anschluss ohne jegliche Maßnahme zu treffen. Der Opel war auf dem Parkplatz eines Großmarktes in der Siemensstraße abgestellt und weist nun ein eingedrücktes linkes Heck auf. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.