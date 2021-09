Rollerfahrer fährt Fußgänger in Gräfendorf an

Als der Rollerfahrer am Donnerstag wieder durch die Baustelle fuhr, stellte sich der 23-Jährige in den Fahrweg. Als der Fahrer des Leichtkraftrades ausweichen wollte, stellte sich der Fußgänger erneut in den Fahrweg. Der Rollerfahrer, welcher mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs war, fuhr dem 23-Jährigen über den Fuß und fuhr wieder aus der Baustelle aus. Ob der Fahrer des Leichtkraftrades den dies bemerkte, ist zweifelhaft. Der Geschädigte wurde leicht am Sprunggelenk verletzt. Eine ärztliche Versorgung lehnte er ab.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und wegen Fahrlässiger Körperverletzung.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Karsbach. Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr befuhr ein 60-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2434 von der B 27 kommend in Richtung Aschenroth. Kurz vor Aschenroth erfasste er ein Reh, welches auf die Fahrbahn sprang. Da das Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Pkw VW entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Zur gleichen Zeit befuhr eine 27-jährige Autofahrerin ebenfalls die Staatsstraße 2434 von Aschenroth in Fahrtrichtung Hainbuche. Bei Km 6,0 querte ein Reh die Fahrbahn und wurde hierbei frontal erfasst.

Hier wurde ebenfalls der Jagdpächter verständigt. Am Pkw Opel entstand kein Sachschaden.

vd/Polizei Gemünden