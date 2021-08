Rollerfahrer bei Vorfahrtsunfall in Mömbris verletzt

Gegen 10.30 Uhr wollte ein 63-jähriger Dacia-Fahrer von der Heimbacher Mühle kommend nach links auf die vorfahrtsberechtigte Staatsstraße 2305 in Richtung Mömbris abbiegen. Er ließ zunächst einen Lieferwagen, der in Richtung Mömbris fuhr, passieren und fuhr dann auf die Staatsstraße. Dabei hatte er offenbar den Roller eines 53-jährigen Mannes übersehen, der in Richtung Schimborn unterwegs war. Der Dacia traf den Roller an der Seite, so dass dessen Fahrer zu Fall kam. Da der Rollerfahrer nach dem Sturz über Schmerzen in der Schulter klagte, brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Aschaffenburg. Der Gesamtschaden summiert sich auf 7.500 Euro.

Marihuana sichergestellt

Mömbris-Königshofen. Eine Streife der Alzenauer Polizei kontrollierte am Montag gegen 10 Uhr einen 33-jährigen Mann im Bereich der Krombacher Straße. Dabei kam eine geringe Menge Marihuana zum Vorschein, die sichergestellt wurde.