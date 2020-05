Roller-Fahrer bei Unfall in Kleinheubach tödlich verletzt

Gegen 23.30 Uhr bog der 23-jährige mit seinem Piaggio-Roller von der Kleinheubacher Hauptstraße auf die B469 ab. Zeitgleich hatte sich die Fahrerin eines Audis auf der Bundesstraße von Obernburg kommend auf der Linksabbiegespur eingeordnet um Richtung Kleinheubach abzubiegen. Als der Rollerfahrer auf die Bundesstraße auffuhr übersah er vermutlich, dass hinter dem Audi ein Ford in Richtung Miltenberg unterwegs war. Der 21-jährige Fahrer des Ford konnte eine Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und erfasste den Roller frontal.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer so schwer verletzt, dass die Bemühungen von Notarzt und Rettungsdienst ergebnislos verliefen. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden Insassen des Ford und eine Mitfahrerin des Audi mussten mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Die Feuerwehr Kleinheubach sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete diese aus, reinigte die Fahrbahn und leitete den Verkehr um. Die Bundesstraße war

über zwei Stunden komplett gesperrt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

rah/Polizei Unterfranken