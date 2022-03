Rollerfahrer bei Unfall in Aschaffenburg leicht verletzt

Gegen 15.30 Uhr wollte ein 53-jähriger Ford-Fahrer von der Dümpelsmühlstraße in die Straße Am Königsgraben einbiegen. Hierbei übersah er einen stadtauswärts in Richtung Gailbach fahrenden Roller. Der 32-jährige Rollerfahrer prallte in die Front des Ford und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde nach einer Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus gebracht.

Während das Auto noch fahrbereit war, musste der Roller abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr.

Ralf Hettler